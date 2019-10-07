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Политика ,  
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ФБР отказалось комментировать задержание депутата Госдумы в Нью-Йорке

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом представитель ФБР сообщил агентству ТАСС.

«У нас нет комментариев», — сказал представитель бюро.

Сотрудники ФБР задержали Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка в ночь на 6 октября для прохождения допроса. Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, депутат прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», который начнет работу 7 октября.

Из-за задержания Юмашевой посольство России направило в Госдепартамент ноту протеста. В МИД России назвали сложившуюся ситуацию враждебной акцией против России. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что задержание Юмашевой свидетельствует либо о нежелании властей США стремиться к нормализации диалога с Москвой, либо о их неспособности контролировать собственные спецслужбы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал задержание и допрос Юмашевой циничной провокацией.

После часового допроса в нью-йоркском аэропорту Юмашева была отпущена. Она подтвердила РБК-Уфа, что прибыла в Сан-Франциско для участия в форуме. Парламентарий также подтвердила, что всю информацию об инциденте она передала российским дипломатам, которые взяли ситуацию на свой контроль.
 

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом представитель ФБР сообщил аген«У нас нет комментариев», — сказал п

Теги: ФБР, Нью-Йорк, депутат Госдумы, задержание
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