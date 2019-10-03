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В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса

В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена. Церемонию провел губернатор города Александр Беглов, сообщает «Фонтанка».

«Хорошо, что мы открыли станции в сентябре 2019 года в тестовом режиме. Мы не будем больше вводить ни один объект, если есть хоть малейшие сомнения», — сказал Беглов.

Для пассажиров открыли станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Фотогалерея 
Открытие новых станций метро в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

Церемония открытия этих станций должна была пройти 5 сентября, однако за полчаса до мероприятия Беглов ее перенес. Он отмечал, что станции практически готовы, но остались недочеты. По его словам, если есть «хоть какая-то вероятность экстремального случая, то лучше подождать».

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Беглов перенес открытие трех станций метро для обеспечения безопасности

Директор метрополитена Петербурга Владимир Гарюгин сообщил, что на тестирование систем понадобится не более двух недель. Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строились с 2013 года во Фрунзенском районе города на южной части Фрунзенско-Приморской линии.

Сроки ввода этих станций в эксплуатацию несколько раз переносились. Первоначально ветку обещали сдать в 2017 году, затем открытие перенесли на 2018 год, после — на май 2019 года, а впоследствии — на сентябрь.

Бизнес
Суд отклонил иск «Метростроя» к транспортной дирекции Петербурга

Генподрядчиком являлась компания «Метрострой». Стоимость строительства составила 33,9 млрд руб. В январе текущего года власти Петербурга решили расторгнуть договоры с «Метростроем» на строительство метро из-за «грубого неисполнения» условий госконтрактов. В качестве примера власти отмечали, что компания сорвала сроки строительства участка Фрунзенско-Приморской линии.

Однако в «Метрострое» заявили о нарушениях со стороны заказчика, например необоснованном снижении цены контракта. Компания подала четыре иска к транспортной дирекции Петербурга и три — к властям города.

Теги: Петербург, метро, открытие
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