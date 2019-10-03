В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса

В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена. Церемонию провел губернатор города Александр Беглов, сообщает «Фонтанка».
«Хорошо, что мы открыли станции в сентябре 2019 года в тестовом режиме. Мы не будем больше вводить ни один объект, если есть хоть малейшие сомнения», — сказал Беглов.
Для пассажиров открыли станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
Церемония открытия этих станций должна была пройти 5 сентября, однако за полчаса до мероприятия Беглов ее перенес. Он отмечал, что станции практически готовы, но остались недочеты. По его словам, если есть «хоть какая-то вероятность экстремального случая, то лучше подождать».