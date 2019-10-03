В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса

Директор метрополитена Петербурга Владимир Гарюгин сообщил, что на тестирование систем понадобится не более двух недель. Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строились с 2013 года во Фрунзенском районе города на южной части Фрунзенско-Приморской линии.

Сроки ввода этих станций в эксплуатацию несколько раз переносились. Первоначально ветку обещали сдать в 2017 году, затем открытие перенесли на 2018 год, после — на май 2019 года, а впоследствии — на сентябрь.

Генподрядчиком являлась компания «Метрострой». Стоимость строительства составила 33,9 млрд руб. В январе текущего года власти Петербурга решили расторгнуть договоры с «Метростроем» на строительство метро из-за «грубого неисполнения» условий госконтрактов. В качестве примера власти отмечали, что компания сорвала сроки строительства участка Фрунзенско-Приморской линии.

Однако в «Метрострое» заявили о нарушениях со стороны заказчика, например необоснованном снижении цены контракта. Компания подала четыре иска к транспортной дирекции Петербурга и три — к властям города.