Суд отклонил иск «Метростроя» к транспортной дирекции Петербурга

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск компании «Метрострой» против «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в сообщении.

Компания требовала признать незаконным требование дирекции выплатить сумму по банковской гарантии в размере более 347,8 млн руб. и неустойки в размере почти 819 млн руб.

В январе правительство Санкт-Петербурга решило расторгнуть контракты с «Метростроем» на строительство метро из-за «грубого неисполнения» условий госконтрактов, а также «некачественного планирования выполнения производственных программ». Однако процесс расторжения контракта по Красносельско-Калининской линии метро приостановили.