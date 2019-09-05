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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
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Беглов перенес открытие трех станций метро для обеспечения безопасности

Три строящиеся станции метро в Санкт-Петербурге откроют позже запланированных сроков из-за необходимости доналадить все системы для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Александра Беглова.

«Сегодня принято решение продолжать работу станций в тестовом режиме, необходимо завершить наладку всех систем ради безопасности граждан», — сказал он.

Речь идет о трех станциях Фрунзенского радиуса метрополитена, которые будут называться «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Их строят с 2013 года во Фрунзенском районе Петербурга в южной части пятой линии метрополитена (Фрунзенско-Приморской).

Их должны были открыть в четверг, 5 сентября, однако за полчаса до запланированной церемонии Беглов отдал распоряжение перенести ее.

«Метростроевцы выполнили все свои обязательства, и метрополитен выполнил. Станции метро готовы, — заявил Беглов (цитата по «Фонтанке»). — Есть недочеты, но они всегда были, есть гарантийный срок для строителей, которые будут их устранять. Метро можно безопасно запускать, если это штатная ситуация. Если нештатная, то могут возникнуть проблемы. По правилам это возможно. Но вопрос — это безопасность жителей... Поэтому, как бы этого ни хотелось, мы продолжаем работу в тестовом режиме».

«Если есть хоть какая-то вероятность того, что будет какой-то экстремальный случай — лучше не запускать, лучше подождать», — сказал врио губернатора.

Теги: метрополитен, Санкт-Петербург, безопасность, Александр Беглов
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