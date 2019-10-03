Общество , 03 окт, 19:25
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Открытие новых станций метро в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге открыли три новые станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» нового участка Фрунзенского радиуса. Их строительство велось с 2013 года, а открытие переносилось несколько раз. Планируется, что новый участок сделает южные районы города более доступными.
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Станция метро «Проспект Славы» находится в районе пересечения Бухарестской улицы и проспекта Славы
«Проспект Славы» — это станция метро глубокого заложения с двумя вестибюлями
Станция «Проспект Славы» украшена несколькими панно, в частности в память о воинах — участниках боевых действий в Афганистане. Один из переходов украшен фотографиями, посвященными развитию пожарной службы в Санкт-Петербурге
Станция метро «Дунайская»
«Дунайская» — станция метро мелкого заложения. Она находится между Дунайским проспектом и улицей Ярослава Гашека
Стена, разделяющая пути на станции метро «Дунайская», украшена тринадцатью художественно-декоративными витражами из цветного стекла с видами городов Европы, расположенных на реке Дунай
Наземная станция метро «Шушары» - конечная станция Фрунзенско-Приморской линии метрополитена Санкт-Петербурга
В оформлении станции метро «Шушары» преобладает цвет Фрунзенско-Приморской линии — фиолетовый
Стоимость строительства этого участка метро составила почти 34 млрд руб. Планируемая пропускная способность - 997 тыс. пассажиров.