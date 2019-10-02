Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 01 окт, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 01 окт, 12:46
Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев РБК и ГАЗ, 05:11 СМИ узнали об успешных испытаниях российских комплексов С-500 в Сирии Политика, 05:11 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту информагентства «Фергана» Общество, 05:01 Волкер и экс-посол США на Украине согласились дать показания в Конгрессе Политика, 04:44 В России сократился трудовой стаж для получения гражданства специалистами Общество, 04:27 Редактор «РИА Новости» сообщил о побоях на курсах для военных репортеров Общество, 04:07 Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии Общество, 03:26 «Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России Технологии и медиа, 03:09 Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом Политика, 02:58 СМИ сообщили о запуске из КНДР неопознанных снарядов Политика, 02:32 Росстат подсчитал пользующихся интернетом россиян старше 55 лет Общество, 02:29 Семин назвал причины неудачи «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге чемпионов Спорт, 01:59 Захарова прокомментировала итоги контактной группы в Минске Политика, 01:52 Конфликт в онкоцентре Блохина. Что важно знать Общество, 01:44
Политика ,  
0 
Волкер и экс-посол США на Украине согласились дать показания в Конгрессе

Экс-посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе США в рамках дела о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей.

28 сентября комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео из-за контактов с украинским правительством. Кроме того, в течение следующих двух недель показания должны будут дать пять должностных лиц Госдепартамента. Среди них — бывший посол США на Украине Мари Йованович, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол страны в ЕС Гордон Сондленд.

Впоследствии Госдепа заявил, что будет бороться с любыми попытками запугать бывших и действующих сотрудников внешнеполитического ведомства США.

Политика
В сенате напомнили об условиях рассмотрения импичмента Трампу

Как стало известно в сентябре, сотрудник американской разведки подал официальную жалобу после того, как Трамп дал некое обещание в разговоре с зарубежным лидером. Позже выяснилось, что речь идет о беседе с президентом Украины. Как сообщало издание The Wall Street Journal, Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего побороться за пост главы государства на выборах в 2020 году. До 2019 года Хантер Байден работал в частной украинской газовой компании Burisma Holdings, которую подозревали в отмывании средств.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. По ее словам, своими действиями президент серьезно нарушил Конституцию. Спикер нижней палаты конгресса отметила, что глава государства должен отвечать за свои действия, добавив, что никто не находится выше закона. Это решение Трамп назвал «охотой на ведьм». В тот же день Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле текущего года. 

Политика
Около половины американцев поддержали импичмент Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обвинений в адрес Трампа, заявил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения украинских законов, но не будут делать этого по приказу из-за границы.

Теги: Курт Волкер, экс-посол, Украина, конгресс США, показания
Материалы по теме
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter