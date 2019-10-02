Волкер и экс-посол США на Украине согласились дать показания в Конгрессе

Экс-посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе США в рамках дела о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей.

28 сентября комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео из-за контактов с украинским правительством. Кроме того, в течение следующих двух недель показания должны будут дать пять должностных лиц Госдепартамента. Среди них — бывший посол США на Украине Мари Йованович, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол страны в ЕС Гордон Сондленд.

Впоследствии Госдепа заявил, что будет бороться с любыми попытками запугать бывших и действующих сотрудников внешнеполитического ведомства США.

Как стало известно в сентябре, сотрудник американской разведки подал официальную жалобу после того, как Трамп дал некое обещание в разговоре с зарубежным лидером. Позже выяснилось, что речь идет о беседе с президентом Украины. Как сообщало издание The Wall Street Journal, Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего побороться за пост главы государства на выборах в 2020 году. До 2019 года Хантер Байден работал в частной украинской газовой компании Burisma Holdings, которую подозревали в отмывании средств.



24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. По ее словам, своими действиями президент серьезно нарушил Конституцию. Спикер нижней палаты конгресса отметила, что глава государства должен отвечать за свои действия, добавив, что никто не находится выше закона. Это решение Трамп назвал «охотой на ведьм». В тот же день Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле текущего года.