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Помпео пообещал защитить сотрудников Госдепа от запугивания

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к членам комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, предупредив их, что будет бороться с любыми попытками запугать бывших и действующих сотрудников Госдепартамента. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

По словам главы Госдепа, он обеспокоен «некоторыми аспектами» просьбы комитета, вызвавшего ряд бывших и нынешних сотрудников ведомства для дачи показаний. Помпео отметил, что истолковать этот вызов можно только как попытку запугивания. «Я не потерплю такой тактики и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства для предотвращения и разоблачения любых попыток запугать преданных специалистов», — написал Помпео, прикрепив к сообщению копию направленного в конгресс письма.

Вызвать ряд нынешних и бывших сотрудников внешнеполитического ведомства США в конгресс для дачи показаний комитет по иностранным делам палаты представителей решил в рамках расследования дела о давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.  Среди тех, кого хотят опросить в конгрессе,  — бывший посол США на Украине Мари Йованович, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

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В своем письме, направленном в конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента.

26 сентября комитет по разведке палаты представителей США опубликовал жалобу на действия президента, поступившую от неназванного сотрудника спецслужб. Ранее СМИ стало известно, что он пожаловался на президента США Дональда Трампа, после того как тот провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, в ходе разговора Трамп давил на собеседника, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Жалоба стала причиной начала процедуры импичмента.

Теги: Майк Помпео
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