Помпео пообещал защитить сотрудников Госдепа от запугивания

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к членам комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, предупредив их, что будет бороться с любыми попытками запугать бывших и действующих сотрудников Госдепартамента. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

По словам главы Госдепа, он обеспокоен «некоторыми аспектами» просьбы комитета, вызвавшего ряд бывших и нынешних сотрудников ведомства для дачи показаний. Помпео отметил, что истолковать этот вызов можно только как попытку запугивания. «Я не потерплю такой тактики и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства для предотвращения и разоблачения любых попыток запугать преданных специалистов», — написал Помпео, прикрепив к сообщению копию направленного в конгресс письма.

Вызвать ряд нынешних и бывших сотрудников внешнеполитического ведомства США в конгресс для дачи показаний комитет по иностранным делам палаты представителей решил в рамках расследования дела о давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Среди тех, кого хотят опросить в конгрессе, — бывший посол США на Украине Мари Йованович, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

В своем письме, направленном в конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента.