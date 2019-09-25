Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Из-за этого телефонного разговора демократы в конгрессе запустили процедуру импичмента Трампа. Ранее СМИ сообщили, что в ходе переговоров Трамп требовал от Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США

Фото: Jim Bourg / Reuters

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. «Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы ты что-то мог сделать вместе с генпрокурором, это было бы замечательно. Байден повсюду хвастался, что остановил расследование, поэтому если ты можешь изучить это…», — сказал Трамп во время разговора.

Зеленский в ответ заметил, что новый генпрокурор начнет работать в сентябре, он будет на 100% его человеком. «Он или она изучит ситуацию, в частности с компанией, которую ты упомянул», — сказал Зеленский. Он также предложил Трампу предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

При этом в стенограмме разговора не упоминается тема предоставления военной помощи Украине. Ранее The Washington Post и другие издания писали, что американский лидер пообещал возобновить выделение Украине военной помощи, только если Зеленский поможет ему найти компромат на Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах президента в 2020 году. Трамп объяснял задержку предоставления помощи Киеву коррупцией на Украине.