Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
На Украине вступил в силу закон о процедуре импичмента президента Политика, 18:31 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 18:27 Кошмар для Bitcoin. Обзор рынка криптовалют за неделю Крипто, 18:25 Чемпион мира Бардзальи вернулся в «Ювентус» в качестве помощника тренера Спорт, 18:24 Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» Бизнес, 18:20 На подмосковном полигоне «Ядрово» начали дегазацию второго участка Общество, 18:19 Суд арестовал генерала МВД по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб. Общество, 18:11 Трамп опроверг оказание давления на Зеленского Политика, 18:10 Эксперты оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости Общество, 18:07 Путин предостерег от «забрасывания деньгами» отраслей экономики Экономика, 18:00 В аэропорту Барнаула у Boeing загорелась стойка шасси Общество, 17:57 «Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России Спорт, 17:54 В Омске загорелось здание медицинского колледжа Общество, 17:52 Путин назвал причиной снижения инфляции «подкрутку» со стороны ЦБ Экономика, 17:41
Политика ,  
0 
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Из-за этого телефонного разговора демократы в конгрессе запустили процедуру импичмента Трампа. Ранее СМИ сообщили, что в ходе переговоров Трамп требовал от Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США
Фото: Jim Bourg / Reuters

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. «Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы ты что-то мог сделать вместе с генпрокурором, это было бы замечательно. Байден повсюду хвастался, что остановил расследование, поэтому если ты можешь изучить это…», — сказал Трамп во время разговора.

Зеленский в ответ заметил, что новый генпрокурор начнет работать в сентябре, он будет на 100% его человеком. «Он или она изучит ситуацию, в частности с компанией, которую ты упомянул», — сказал Зеленский. Он также предложил Трампу предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

При этом в стенограмме разговора не упоминается тема предоставления военной помощи Украине. Ранее The Washington Post и другие издания писали, что американский лидер пообещал возобновить выделение Украине военной помощи, только если Зеленский поможет ему найти компромат на Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах президента в 2020 году. Трамп объяснял задержку предоставления помощи Киеву коррупцией на Украине.

Скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским, который состоялся еще в июле, начался после публикации The Washington Post. Издание на прошлой неделе сообщило, что один из американских разведчиков написал жалобы из-за некоего «тревожного обещания», которое дал Трамп украинскому коллеге. Позднее выяснилось, что в этом разговоре шла речь о сыне Байдена и в ходе переговоров Трамп оказывал на Зеленского давление.

24 сентября председатель палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Она дала указание комитетам нижней палаты конгресса начать расследование действий главы государства, которые, по ее словам, нарушили Конституцию. Итоги работы будут направлены в комитет по юридическим делам, который определит, хватает ли оснований для вынесения импичмента. Трамп назвал действия демократов «харасментом президента» и пообещал опубликовать расшифровку.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Белый дом, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Материалы по теме
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа
Политика
Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа
Политика
Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter