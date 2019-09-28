Около половины американцев поддержали импичмент Трампу

Почти половина опрошенных американцев поддерживают проведение процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, начатой демократами из палаты представителей, следует из результатов опроса издания The Hill и исследовательской компании HarrisX.

Опрос проводился 26-27 сентября, спустя несколько дней после того, как в палате представителей начали официальное расследование по скандалу с телефонным разговором Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Так, 47% респондентов выступили за проведение процедуры импичмента в отношении Трампа, что на 12% выше показателя тремя месяцами ранее. Против высказались 42% опрошенных, не определились с ответом 11%. Всего опросе участвовали 1 тыс. респондентов.

Стартом начала процедуры импичмента в США послужило сообщение одного из сотрудников службы разведки о том, что Трамп, разговаривая по телефону с Зеленским, надавил на него, требуя начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Позже Белый дом рассекретил запись телефонного разговора лидеров государств, однако Минюст США не нашел в беседе ничего противозаконного. В палате представителей, в свою очередь, после публикации подтвердили необходимость начала процедуры импичмента и вызвали в суд госсекретаря страны Майка Помпео. Свои показания должны будут также дать бывший посол США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол страны в Евросоюзе Гордон Сондленд.