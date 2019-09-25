Трамп ответил на сообщения об импичменте фразой об испорченном дне в ООН

Трамп ответил на сообщения об импичменте фразой об испорченном дне в ООН

По мнению Трампа, демократам сперва нужно было дождаться расшифровки его разговора с Зеленским, а уже потом думать о запуске процедуры импичмента. Глава Белого дома счел произошедшее «харассментом в отношении президента»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая объявила о начале процедуры импичмента главе государства. По словам президента, это решение со стороны демократов можно охарактеризовать как «охоту на ведьм».

«Столь важный день в ООН, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно испортили и дискредитировали это мусором новых срочных сообщений охоты на ведьм», — написал он в Twitter.

Президент указал на то, что демократы даже не удосужились дождаться публикации расшифровки его телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которых вновь появились разговоры о возможности начала процедуры импичмента. «Харассмент в отношении президента», — заключил Трамп.

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