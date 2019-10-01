В сенате напомнили об условиях рассмотрения импичмента Трампу

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл сообщил, что обязан будет принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента страны Дональда Трампа, если за него проголосует палата представителей. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

«У меня не будет иного выбора, кроме как принять вопрос на рассмотрение, основываясь на правилах сената по импичменту», — сказал Макконнелл.

О запуске процедуры импичмента 24 сентября объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Большинство в нижней палате — у демократов. К запуску импичмента привела публикация WSJ, в которой говорилось, что во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским Трамп надавил на собеседника, пытаясь заставить его начать расследование против сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Байден планирует участвовать в будущих президентские выборах в США.

Позднее неизвестный сотрудник разведки страны сообщил о планах Трампа вмешаться в выборы 2020 года в другом государстве.

После широкого общественного резонанса, вызванного публикациями, Белый дом рассекретил переговоры американского и украинского лидеров. Минюст США не нашел в них нарушений закона. Демократы, в свою очередь, подтвердили намерение продолжить процедуру импичмента.