Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной

Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.

Планируется, что в течение следующих двух недель свои показания дадут пять должностных лиц Госдепартамента, в том числе бывший посол США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол страны в ЕС Гордон Сондленд.

26 сентября комитет палаты представителей США по разведке опубликовал жалобу на действия президента, поступившую от неназванного сотрудника спецслужб. Ранее СМИ стало известно, что он пожаловался на президента США Дональда Трампа, после того как тот провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, в ходе разговора Трамп давил на собеседника, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Жалоба стала причиной начала процедуры импичмента.

Позднее Белый дом опубликовал стенограмму беседы, после чего один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси подтвердила свою позицию о том, что в отношении Трампа должна быть организована процедура импичмента. При этом Минюст США, изучив стенограмму, не нашел нарушений закона.