Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Лавров счел паранойей слова о «русском следе» в скандале с Трампом Политика, 00:44 S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины Экономика, 00:32 Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной Политика, 00:22 Врач назвал способ сохранить здоровье после 35 лет Общество, 00:01 Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина Политика, 27 сен, 23:41 Человек-паук останется в киновселенной Marvel Общество, 27 сен, 23:21 Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Общество, 27 сен, 23:02 Лавров сообщил о готовности лично возобновить полеты в Грузию Политика, 27 сен, 23:00 Помпео сообщил Лаврову о своей непричастности к лишению россиян виз США Политика, 27 сен, 22:42 «Голос Америки» ответил на решение Госдумы провести проверку их работы Общество, 27 сен, 22:27 Лавров в ООН предостерег от «приватизации» международных организаций Политика, 27 сен, 22:21 Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Общество, 27 сен, 22:09 Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США Экономика, 27 сен, 21:43 «Барыс» одержал четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 27 сен, 21:39
Политика ,  
0 
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной

Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.

Планируется, что в течение следующих двух недель свои показания дадут пять должностных лиц Госдепартамента, в том числе бывший посол США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол страны в ЕС Гордон Сондленд.

26 сентября комитет палаты представителей США по разведке опубликовал жалобу на действия президента, поступившую от неназванного сотрудника спецслужб. Ранее СМИ стало известно, что он пожаловался на президента США Дональда Трампа, после того как тот провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным СМИ, в ходе разговора Трамп давил на собеседника, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Жалоба стала причиной начала процедуры импичмента.

Позднее Белый дом опубликовал стенограмму беседы, после чего один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси подтвердила свою позицию о том, что в отношении Трампа должна быть организована процедура импичмента. При этом Минюст США, изучив стенограмму, не нашел нарушений закона.

Теги: Майк Помпео, палата представителей, повестка
Материалы по теме
Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским
Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter