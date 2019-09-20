В Кремле не удивились изменению позиции прокуратуры по делу Устинова

В Кремле не удивлены позицией Генпрокуратуры, которая сначала запросила для Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти, шесть лет колонии, а после настаивала на изменении меры пресечения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, не удивляет ли Кремль противоречащая позиция прокуратуры, Песков ответил: «Нет, не удивляет». Он также добавил, что не видит поводов для каких-либо изменений в работе прокуратуры.

Актер Павел Устинов был задержан в день несогласованной акции 3 августа в Москве. Его обвинили в применении насилия к сотруднику ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября Тверской суд Москвы признал его виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии. После вынесения приговора в поддержку Устинова выступили многие российские звезды, актеры и журналисты. У здания администрации президента 18 сентября прошла серия пикетов в поддержку актера.

19 сентября Генпрокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд прошение об изменении меры пресечения Устинову на подписку о невыезде. В тот же день заместитель генпрокурора Юрий Пономарев обжаловал приговор актеру.