Генпрокуратура попросила освободить Устинова из СИЗО по поручению Райкина

Генеральная прокуратура попросила освободить актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за применение насилия к росгвардейцу, в связи с поручительством актера Константина Райкина и положительными характеристиками от Росгвардии. Об этом сообщает корреспондент РБК из Мосгорсуда, где рассматривается ходатайство об изменении меры пресечения.

«Необходимо учесть положительные характеристики, выданные ему по месту проживания и прохождения срочной службы», — сказал прокурор на заседании. Устинов проходил службу в войсках Росгвардии.

Предложение освободить актера под подписку о невыезде поддержала представитель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева. «Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, имеется поручительство артиста Райкина», — сказала она.

При этом сам Устинов заявил, что в случае освобождения не собирается скрываться и препятствовать рассмотрению дела.