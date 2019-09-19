Глава Росгвардии назвал «приемлемый» срок для актера Устинова

Золотов считает, что осужденный на 3,5 года за травмирование силовика артист должен был получить год условно. А осужденный за твит о детях силовиков блогер Синица, по мнению главы Росгвардии, заслуживает более сурового наказания

Виктор Золотов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении росгвардейца, следовало дать один год условно. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал он.

По мнению Золотова, назначенный Устинову срок нужно добавить к пятилетнему сроку блогера Владислава Синицы «за призывы убивать жен, детей». Он объяснил свою позицию тем, что действия Синицы были возмутительными. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава богу, что он нам не попался», — заключил Золотов.