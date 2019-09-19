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Глава Росгвардии назвал «приемлемый» срок для актера Устинова
Золотов считает, что осужденный на 3,5 года за травмирование силовика артист должен был получить год условно. А осужденный за твит о детях силовиков блогер Синица, по мнению главы Росгвардии, заслуживает более сурового наказания
Виктор Золотов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении росгвардейца, следовало дать один год условно. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал он.

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Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж

По мнению Золотова, назначенный Устинову срок нужно добавить к пятилетнему сроку блогера Владислава Синицы «за призывы убивать жен, детей». Он объяснил свою позицию тем, что действия Синицы были возмутительными. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава богу, что он нам не попался», — заключил Золотов.

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Андрей Колесников Казус Устинова: как исключение поможет подтвердить правила

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии 16 сентября. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к сотруднику силовых структур. Устинова задержали на Пушкинской площади в Москве во время несанкционированного митинга 3 августа. В ходе задержания артиста один из правоохранителей получил вывих плеча. Сам Устинов не признал вину. 19 сентября Генеральная прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову, попросив заменить арест на подписку о невыезде.

Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков

Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии в начале сентября. Его обвинили в разжигании ненависти после поста в Twitter, в котором он писал о насилии в отношении детей силовиков, участвующих в разгоне несанкционированного митинга 27 июля в центре Москвы. Блогер подтвердил, что опубликовал пост, но вину в преступлении не признал. В Росгвардии, комментируя приговор Синице, сочли решение суда справедливым. «Надо понимать, что приговор еще не вступил в законную силу, у обеих сторон — как обвинения, так и защиты — есть возможность его обжаловать, но решение суда мы считаем справедливым и соответствующим совершенному преступлению», — заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Виктор Золотов, Росгвардия, условный срок
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