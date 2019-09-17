«МК» сообщил о перенесенной Анастасией Завортнюк трепанации черепа

Хирурги из Германии весной провели Анастасии Заворотнюк трепанацию черепа, пишет «МК». Операция актрисе понадобилась для того, чтобы врачи смогли добраться до злокачественной опухоли.

Заворотнюк вернулась в Россию 25 июня, однако на следующий день почувствовала себя плохо из-за поднявшегося давления и сильных головных болей. Приехавшие на вызов родных медики узнали о диагнозе и проведенной операции от самой Заворотнюк, которая показала им свои медицинские документы.

По данным издания, в качестве обезболивающего медики назначили Заворотнюк трамадол, который помог снизить давление. Уточняется, что давление у актрисы могло повыситься из-за гормональных инъекций, которые ей делали из-за от опухоли.

Ранее фигурист Алексей Ягудин заявил в эфире «Первого канала», что «практически каждый день» летом у загородного дома Заворотнюк дежурила машина скорой помощи.