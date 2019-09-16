Ягудин сообщил о дежурившей у дома Заворотнюк машине скорой помощи

Летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк дежурила скорая. Об этом сообщил фигурист Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома», — сказал Ягудин.

Telegram-канал Mash 13 сентября сообщил, что актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии. Super со ссылкой на источники писал, что у актрисы диагностировали рак головного мозга. Вечером того же дня телеканал РЕН ТВ, а также Telegram-канал «112» сообщили, что Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы. В воскресенье, 15 сентября, Telegram-канал Mash сообщил, что врачи подключили актрису к искусственной вентиляции легких. Официальной информации о состоянии актрисы пока не было. Представитель Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии о состоянии здоровья актрисы.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она окончила школу-студию МХАТ и начала работать в театре Олега Табакова. Известность актрисе принесла главная ролью в сериале «Моя прекрасная няня» на телеканале СТС. в 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова. В октябре 2018 года Заворотнюк родила третьего ребенка.