СМИ сообщили о подключении Заворотнюк к аппарату ИВЛ

Врачи подключили актрису Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

По его данным, актриса не может дышать самостоятельно, а состояние поддерживают с помощью медикаментов. О том, что ее подключили к аппарату, также сообщает «Пятый канал» без указания источника информации и Starhit со ссылкой на неназванные СМИ.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актрисы в одну из московских больниц. По их данным, у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Позже СМИ сообщили, что из-за крайне тяжелого состояния актрису ввели в состояние медикаментозной комы.

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