Представитель Заворотнюк анонсировал ее заявление на федеральном ТВ

Актриса Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии здоровья в эфире одного из федеральных телеканалов. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил ее концертный директор Стас Христов.

В разговоре с РБК Христов пояснил, что точной даты появления ее в эфире пока нет. «Сейчас вопрос [даты публичного заявления] на согласовании [с самой Анастасией Заворотнюк]», — сказал он.

По его словам, выступить с обращением к публике собирается сама актриса. «Я уже всем все рассказал, мне добавить нечего», — ответил Христов на вопрос РБК о состоянии здоровья Заворотнюк.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артистка находится в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии. По данным издания Super, медики поставили Заворотнюк диагноз рак головного мозга.

Позднее представитель актрисы Стас Христов заявил «РИА Новости», что получил от нее сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.