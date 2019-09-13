СМИ сообщили о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Актриса находится в одной из московских клиник. Ее состояние оценивается как тяжелое. По данным СМИ, у Заворотнюк диагностировали рак мозга

Анастасия Заворотнюк (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. О диагнозе не сообщается. Super со ссылкой на источники пишет, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. По данным издания, опухоль неоперабельна и болезнь находится на одной из последних стадий.

По данным Mash, актриса оказалась в больнице более двух недель назад, после того как вернулась из Польши. Ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния. В Польше Заворотнюк проходила лечение, которое не дало результатов.

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова в разговоре с РБК отказалась от комментариев. Концертный директор актрисы Стас Христов сообщил РБК, что «пока ничего не знает» о ее состоянии. Позднее Христов заявил «РИА Новости», что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.

В августе журнал StarHit сообщал, что у 48-летней Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак мозга.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993-м окончила Школу-студию МХАТ и стала работать в театре-студии Олега Табакова. Известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь.