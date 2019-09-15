Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.

Ранее СМИ сообщили, что врачи подключили Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что врачи поддерживают состояние актрисы с помощью медикаментов.

13 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в одну из московских клиник из Польши, где она проходила лечение. Издание Super со ссылкой на источники сообщало, что врачи диагностировали у артистки рак мозга. В тот же день, как сообщал телеканал РЕН ТВ, Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы. Telegram-канал «112» писал, что на фоне тяжелой болезни врачи диагностировали у актрисы воспаление легких. Тогда же Стас Христов сообщил, что в ближайшее время актриса сама расскажет о своем состоянии здоровья в эфире одного из федеральных телеканалов.