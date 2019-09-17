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Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за обсуждения Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что планирует подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи, посвященной актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Они не имеют права использовать имя «Андрей Разин», потому что оно запатентовано в Роспатенте. Ну, а Борисов и «Первый канал» пусть готовятся к судам», — сказал он.

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Разин добавил, что в этой передаче могут «переворачивать и выдергивать из контекста» его слова о Заворотнюк. По его словам, в программе обсуждают только слухи. Он также призвал не смотреть передачу.

В программе, которая вышла в эфир в понедельник, 16 сентября, гости обсуждали состояние здоровья Заворотнюк. 13 сентября СМИ сообщили о госпитализации актрисы в одну из московских больниц. Впоследствии Разин отмечал, что ее ввели в медикаментозную кому. По его словам, она находится в очень тяжелом состоянии. При этом официального подтверждения данных о состоянии ее здоровья пока нет.

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В августе издание StarHit писало, что у актрисы после рождения третьего ребенка диагностировали рак мозга, однако ее представитель опровергал РБК эту информацию.

Заваротнюк родилась в Астрахани в 1971 году. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ. Известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня».

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