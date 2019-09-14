Продюсер «Ласкового мая» сообщил о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в искусственной коме, по словам врачей, ей осталось жить несколько дней. Об этом сотрудники клиники сообщили по телефону продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину.

По его словам, сейчас к актрисе допускают только мужа. Разин также сообщил, что врачи, с которыми он пообщался, отказали ему в посещении, пояснив, что актриса находится в очень тяжелом состоянии.

«Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», — заявил Разин в разговоре с «Комсомольской правдой».

О госпитализации Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. В этот же день СМИ сообщили, что врачи ввели актрису в медикаментозную кому.

В августе издание StarHit сообщило, что у 48-летней Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак мозга. Тогда представитель актрисы опроверг РБК данную информацию.