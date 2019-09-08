Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха

В посольство России в Нидерландах не поступало обращения о выдаче свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе Владимира Цемаха, сообщили РБК в дипломатической миссии.

«Обращения нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — заявили в посольстве.

Ранее телеканал NOS сообщил, что прокуратура Нидерландов попросила Россию передать ей военного самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, являющегося свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Власти Нидерландов пытались помешать передаче Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми Россией и Украиной лицами. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за военного ДНР переговоры по обмену могли сорваться. Украине пришлось задержать процесс, чтобы следователи могли повторно допросить свидетеля. Цемах отказался от сделки со следствием.

Владимир Цемах командовал ПВО в городе Снежное в ДНР, рядом с которым сбили малазийский лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев. Позже военного арестовали, вменив создание террористической организации. 5 сентября Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха. 7 сентября военный прибыл в московский аэропорт Внуково в рамках обмена удерживаемыми Россией и Украиной лицами. Вместе с ним в Россию прилетели еще 34 человека.