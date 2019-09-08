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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха

В посольство России в Нидерландах не поступало обращения о выдаче свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе Владимира Цемаха, сообщили РБК в дипломатической миссии.

«Обращения нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — заявили в посольстве.

Ранее телеканал NOS сообщил, что прокуратура Нидерландов попросила Россию передать ей военного самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, являющегося свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Власти Нидерландов пытались помешать передаче Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми Россией и Украиной лицами. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за военного ДНР переговоры по обмену могли сорваться. Украине пришлось задержать процесс, чтобы следователи могли повторно допросить свидетеля. Цемах отказался от сделки со следствием.

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Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

Владимир Цемах командовал ПВО в городе Снежное в ДНР, рядом с которым сбили малазийский лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев. Позже военного арестовали, вменив создание террористической организации. 5 сентября Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха. 7 сентября военный прибыл в московский аэропорт Внуково в рамках обмена удерживаемыми Россией и Украиной лицами. Вместе с ним в Россию прилетели еще 34 человека.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysian Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В Международной совместной следственной группе (JIT), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, причиной катастрофы назвали попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Российский МИД назвал обвинения JIT голословными.

Теги: Посольство России, выдача, Нидерланды, MH 17
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Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17
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