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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз вели с украинской стороной переговоры, чтобы не допустить участия свидетеля по делу о сбитом Boeing в обмене заключенными с Россией. Процесс обмена пришлось отложить, чтобы следователи могли допросить его
Стеф Блок (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

Власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха. Об этом говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока парламенту страны, передает nu.nl.

Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.

Прокуратура Нидерландов настаивала, чтобы Цемах оставался доступен для следователей, которые занимаются делом о крушении Boeing, пишет Блок. По его словам, в августе стало ясно, что Киев может передать Цемаха Москве, и «Нидерланды пошли еще дальше». Как утверждает министр, Украине пришлось на некоторое время задержать процесс обмена, чтобы следователи могли снова допросить свидетеля.

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Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха

Правительство Нидерландов «глубоко сожалеет» о том, что Цемаха передали России в рамках обмена, говорится в письме Блока. Кроме того, он раскритиковал «давление со стороны России», которая, по его словам, настаивала, чтобы его включили в списки на обмен.

О том, что нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как он отправился в Россию, также сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что из-за свидетеля по делу о сбитом Boeing процесс переговоров с Москвой мог сорваться.

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Обмен России и Украины. Что известно об этих заключенных

Цемах командовал ПВО в городе Снежное в Донецкой народной республике, рядом с которым и сбили лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев, а позднее арестовали, вменив создание террористической организации. 5 сентября Киевский апелляционный суд отменил его арест.

Днем 7 сентября военный ДНР прибыл в аэропорт Внуково в рамках обмена удерживаемыми Россией и Украиной лицами. Вместе с ним в Москву прилетели еще 34 человека.

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Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

В Международной совместной следственной группе (JIT, в нее вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины), которая занимается расследованием крушения лайнера, Цемаха назвали «интересным для следствия человеком». «Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался на Украине», — заявила «Радио Свободе» пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysian Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, погибли 298 человек. Причиной катастрофы, по данным JIT, стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. 19 июля JIT заявила, что среди подозреваемых в крушении лайнера — трое россиян и один украинец. Российский МИД назвал обвинения международной группы голословными.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Нидерланды, Украина, обмен пленными, MH17
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