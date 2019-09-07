Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России

Нидерланды несколько раз вели с украинской стороной переговоры, чтобы не допустить участия свидетеля по делу о сбитом Boeing в обмене заключенными с Россией. Процесс обмена пришлось отложить, чтобы следователи могли допросить его

Стеф Блок (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

Власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха. Об этом говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока парламенту страны, передает nu.nl.

Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.

Прокуратура Нидерландов настаивала, чтобы Цемах оставался доступен для следователей, которые занимаются делом о крушении Boeing, пишет Блок. По его словам, в августе стало ясно, что Киев может передать Цемаха Москве, и «Нидерланды пошли еще дальше». Как утверждает министр, Украине пришлось на некоторое время задержать процесс обмена, чтобы следователи могли снова допросить свидетеля.

Правительство Нидерландов «глубоко сожалеет» о том, что Цемаха передали России в рамках обмена, говорится в письме Блока. Кроме того, он раскритиковал «давление со стороны России», которая, по его словам, настаивала, чтобы его включили в списки на обмен.