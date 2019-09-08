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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Экс-генпрокурор Украины заявил об отказе Цемаха от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе Владимир Цемах отказался от сделки со следствием. Об этом Луценко сообщил в своем Facebook.

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал он. По словам экс-генпрокурора, власти Нидерландов смогут c марта 2020 года судить Цемаха заочно, так же, как первых подозреваемых по делу.

Ранее Нидерланды пытались предотвратить передачу Цемаха России. Об этом сообщил и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемыми Россией и Украиной лицами. Процесс пришлось отложить, чтобы его могли допросить следователи.

Фотогалерея 
Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

Владимир Цемах — свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Он командовал ПВО в городе Снежное, неподалеку с которым был сбит лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев. В июле Цемаха арестовали, ему вменяли создание террористической организации. 5 сентября суд в Киеве отменил арест, Цемах был освобожден в зале суда. 7 сентября он прибыл в аэропорт Внуково в рамках обмена удерживаемыми Россией и Украиной лицами.

Пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, заключила, что причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Российский МИД назвал обвинения голословными.

Теги: Украина, обмен, MH 17
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