Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на письмо, отправленное родственникам жертв авиакатастрофы.

Правительство Нидерландов также выразило сожаление в связи с включением Цемаха в список обмена заключенными. Об этом заявил глава нидерландского МИДа Стеф Блок в письме для парламента, опубликованном на сайте палаты представителей.

«Правительство призвало заинтересованные украинские власти не включать Цемаха в обмен пленными. Кабинет министров глубоко сожалеет о том, что под давлением России Цемах стал частью обмена», — сказал он.

Блок добавил, что власти Нидерландов несколько раз консультировались с представителями Украины для того, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене пленными. По его словам, Амстердам просил Киев отложить обмен для его допроса, что и было сделано.