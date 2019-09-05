Киевский суд освободил свидетеля из ДНР по делу о сбитом Boeing

Освобождение Владимира Цемаха, который командовал силами ПВО в одной из бригад ДНР, называли одним из спорных моментов на переговорах Москвы и Киева по обмену заключенными

Киевский апелляционный суд отменил арест фигуранта по делу сбитого в Донбассе MH17 Владимира Цемаха, сообщает УНИАН. Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, его защита обжаловала такое решение.

Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики Цемах был арестован в июле. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым сбили лайнер.

Дочь Цемаха Мария связала задержание своего отца с тем, что с октября 2014 года он был начальником ПВО в Снежном. По ее мнению, ее отца пытаются привлечь к делу о крушении лайнера. Тем не менее она заметила, что Boeing был сбит в июле 2014 года, когда ее отец «не был ключевой фигурой».

Boeing рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на его борту 298 человек. По мнению расследователей, к крушению причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Российский МИД назвал обвинения голословными, а также заявил, что они дискредитируют страну «в глазах международной общественности».

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