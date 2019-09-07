Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха

По словам украинского президента, обмен заключенными мог не состояться из-за свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе. В СБУ заявили, что его отсутствие в списках означало бы прекращение переговоров с Россией по обмену

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Украинские новости».

Цемах — свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев. В июле Цемах был арестован, на Украине ему вменяли создание террористической организации. По этой статье ему грозило до 15 лет тюрьмы. 5 сентября суд в Киеве отменил арест Цемаху и освободил его в зале суда.

По словам Зеленского, перед обменом Цемаха на Украине допросили следователи из Нидерландлов. «Мы все, что нас попросили [европейские лидеры], сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — заявил он журналистам.

Как рассказал в интервью «Интерфакс-Украине» глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов, решение включить Цемаха в списки на обмен было не спонтанным, а хорошо обдуманным со стороны Зеленского. «Отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией», — отметил он.