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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Политика ,  
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Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
По словам украинского президента, обмен заключенными мог не состояться из-за свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе. В СБУ заявили, что его отсутствие в списках означало бы прекращение переговоров с Россией по обмену
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Украинские новости».

Цемах — свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев. В июле Цемах был арестован, на Украине ему вменяли создание террористической организации. По этой статье ему грозило до 15 лет тюрьмы. 5 сентября суд в Киеве отменил арест Цемаху и освободил его в зале суда.

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По словам Зеленского, перед обменом Цемаха на Украине допросили следователи из Нидерландлов. «Мы все, что нас попросили [европейские лидеры], сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — заявил он журналистам.

Как рассказал в интервью «Интерфакс-Украине» глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов, решение включить Цемаха в списки на обмен было не спонтанным, а хорошо обдуманным со стороны Зеленского. «Отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией», — отметил он.

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Также Баканов заявил, что согласен с мнением, согласно которому «требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17».Такую точку зрения выражал, в частности, бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Россия отрицает причастность к крушению MH17. Президент Владимир Путин говорил, что к произошедшему осталось много вопросов, а западные эксперты не берут в расчет российскую версию.

О том, что Москва потребовала выдачи Владимира Цемаха, стало известно в начале сентября. В субботу, 7 сентября, он прибыл в Москву вместе с другими задержанными, которых в рамках обмена освободил Киев.

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Пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту лайнера, погибли. Как заключила Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, обмен пленными, MH 17
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