На Украине арестовали бывшего командира ПВО бригады ДНР

Он командовал ПВО в городе Снежное в ДНР, рядом с которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году

Фото: Владимир Цемах / OK.RU

Суд на Украине поместил под арест бывшего командира противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на его адвоката Романа Гонтарева.

«Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого», — рассказал защитник. Его подзащитный проведет под арестом 60 суток. Адвокат собирается встретиться с ним и следователем в пятницу, 5 июля. Каких-либо других деталей преследования Цемаха он не сообщил, сославшись на тайну следствия.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Гонтарев добавил, что Цемаха доставили в Киев 28 июня, после того как вывезли на подконтрольную Украине территорию, а на следующий день Шевченковский суд Киева уже избрал ему меру пресечения.

Дочь Цемаха Мария рассказала в разговоре с изданием, как обнаружила пропажу отца: 27 июня она вернулась с работы в населенном пункте Снежное и увидела в доме кровь и следы борьбы. Вечером следующего дня адвокат сообщил им, что Цемаха задержали и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ему вменили ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.