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Политика ,  
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На Украине арестовали бывшего командира ПВО бригады ДНР
Он командовал ПВО в городе Снежное в ДНР, рядом с которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году
Фото: Владимир Цемах / OK.RU

Суд на Украине поместил под арест бывшего командира противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на его адвоката Романа Гонтарева.

«Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого», — рассказал защитник. Его подзащитный проведет под арестом 60 суток. Адвокат собирается встретиться с ним и следователем в пятницу, 5 июля. Каких-либо других деталей преследования Цемаха он не сообщил, сославшись на тайну следствия.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Гонтарев добавил, что Цемаха доставили в Киев 28 июня, после того как вывезли на подконтрольную Украине территорию, а на следующий день Шевченковский суд Киева уже избрал ему меру пресечения.

Дочь Цемаха Мария рассказала в разговоре с изданием, как обнаружила пропажу отца: 27 июня она вернулась с работы в населенном пункте Снежное и увидела в доме кровь и следы борьбы. Вечером следующего дня адвокат сообщил им, что Цемаха задержали и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ему вменили ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Мария связала задержание своего отца с тем, что с октября 2014 года он был начальником ПВО в Снежном, в месте, неподалеку от которого был сбит малайзийский Boeing, выполнявший рейс MH17. По ее мнению, ее отца пытаются привлечь к делу о крушении лайнера. Тем не менее она заметила, что Boeing был сбит в июле 2014 года, когда ее отец «не был ключевой фигурой».

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Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

На сайте «Миротворец» Владимир Цемах фигурирует как «сепаратист, боевик незаконных вооруженных формирований». Он, по данным портала, принимал «активное участие в боевых действиях летом—осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное». ЗУ-23 — это советская зенитная установка, которая применяется против пехоты, авиации и бронетехники.

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Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Пассажирский лайнер рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на его борту 298 человек. По мнению расследователей, к крушению причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, ДНР, ПВО, Донбасс, MH17
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