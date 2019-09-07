Макрон назвал обмен заключенными решающим шагом в возобновлении диалога

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной и назвал его решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели», — сказал он.

Макрон добавил, что Франция вместе с Германией планирует активизировать работу в рамках «нормандского формата» для реализации Минского соглашения.

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина обменялись заключенными. Всего каждая сторона передала по 35 человек. В Москву прилетел в том числе журналист Кирилл Вышинский. Российский МИД заявил, что новые власти Украины и президент Владимир Зеленский продемонстрировали готовность к компромиссам и здравый подход.