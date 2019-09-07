Политика , 07 сен, 14:43
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Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное
Обмен прошел по формуле 35 на 35. Среди вернувшихся домой — российский журналист Вышинский и украинский режиссер Сенцов. Политики расценили обмен как первый шаг к возможному развитию отношений
Что произошло
- Днем 7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами. С каждой стороны были переданы по 35 человек.
- Обмен занял около четырех часов — из СИЗО «Лефортово» автобусы с передаваемыми на Украину заключенными и задержанными в аэропорт Внуково направились около 9 утра, самолеты в Киев и Москву прибыли около 13:30. Прибывших на Украину прямо у трапа встречал лично президент страны Владимир Зеленский.
- Среди тех, кого Москва передала Киеву, — 24 моряка, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы. Они находились под следствием. Еще 11 человек были в разные годы осуждены российскими судами. Среди них режиссер Олег Сенцов и признанные виновными в убийстве российских военных в ходе первой чеченской кампании Николай Карпюк и Станислав Клых.
- Из Украины в Россию прибыл журналист, глава украинского офиса «РИА Новости» Кирилл Вышинский.
- Среди тех, кого доставили в Россию, также есть Владимир Цемах — один из ключевых свидетелей по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского боинга (он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым и сбили лайнер). Прокуратура Нидерландов просила Украину не выдавать его России. Из-за него, по словам Зеленского, чуть не сорвался обмен. До отправки в Россию его допросили.
- Задержанные моряки были переданы под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. По словам адвокатов, они должны будут продолжать принимать участие в следственных действиях, если российская сторона того потребует.
- Это первый столь масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Предыдущий состоялся в 2016 году — Киеву были переданы Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко, с Украины были выданы Елена Глищинская и Виталий Диденко, которые находились в заключении в Одессе по обвинению в сепаратизме.
Сколько шла подготовка обмена
- О необходимости освобождения осужденных и задержанных украинские власти и международные общественные организации говорили несколько лет. Освобождения режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России в 2015 году к 20 годам тюрьмы, требовали не только правозащитники, но и деятели искусства. В 2015 году украинский президент Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» I степени.
- Россия последовательно указывала на незаконность ареста Кирилла Вышинского. В мае 2018 года журналиста обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене — больше года он содержался под стражей. Освободить его требовали ОБСЕ и международные журналистские организации. В конце августа этого года суд в Киеве отправил Вышинского из СИЗО под домашний арест.
- К активным переговорам по обмену Россия и Украина перешли летом, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. В июле состоялся первый телефонный разговор Путина и Зеленского, второй последовал в августе.
- Как сообщил Зеленский, встречавший освобожденных в киевском аэропорту Борисполь, с Путиным сначала обсуждалась возможность возвращения только моряков, но потом удалось выйти на более широкий формат обмена.