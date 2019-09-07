МИД назвал здравым подход новых властей Украины к обмену заключенными

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что новые власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировали здравый подход при обмене заключенными.

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что видят в обмене заключенными позитивный сигнал, за которым должны последовать другие шаги для преодоления тупика в отношениях между Москвой и Киевом, а также для реализации минских соглашений.

В МИДе выразили надежду, что обмен будет способствовать сплочению на Украине «здравых политических сил» вокруг идеи скорейшего завершения конфликта в Донбассе и нормализации отношений с Россией.