Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

Порошенко назвал обмен «большим и радостным событием» для каждого украинца, но добавил, что «приподнятое настроение не должно нас расслаблять», так как «нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным».

Он отметил, что не понаслышке знает о трудностях в принятии решений по освобождению соотечественников и гордится, что «завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев».

Ранее Россия и Украина завершили взаимный обмен заключенными. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, он состоялся по формуле 35 на 35. В Россию в том числе вернулись журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах, а на Украину — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.