Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 30 человек. Об этом CNN сообщил премьер-министр государства Хьюберт Миннис.

Ранее генконсул Содружества в Вашингтоне Тео Нейли отмечал, что от урагана погибли как минимум 23 человека на Багамах. При этом глава Министерства туризма страны Джой Джибрилу добавлял, что сотни человек числятся пропавшими без вести.

В конце августа премьер-министр Багамских островов объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом. 1 сентября «Дориан» усилился до катастрофической, пятой категории, но затем ослабел до второй.