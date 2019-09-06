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CVS Health $76 (+21,1%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 30 человек. Об этом CNN сообщил премьер-министр государства Хьюберт Миннис.

Ранее генконсул Содружества в Вашингтоне Тео Нейли отмечал, что от урагана погибли как минимум 23 человека на Багамах. При этом глава Министерства туризма страны Джой Джибрилу добавлял, что сотни человек числятся пропавшими без вести.

Общество
Власти Багамских островов объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

В конце августа премьер-министр Багамских островов объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом. 1 сентября «Дориан» усилился до катастрофической, пятой категории, но затем ослабел до второй.

Фотогалерея 
Последствия урагана «Дориан» на Багамах. Фоторепортаж

Первой жертвой урагана на Багамах стал семилетний ребенок. Впоследствии число жертв увеличивалось до пяти человек, а 4 сентября числилось семь погибших. На следующий день их число возросло до 20.

В США режим чрезвычайной ситуации ввели в штатах Флорида, Вирджиния, Южная Каролина и Джорджия.

Материалы по теме
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до 20 человек
Общество
Последствия урагана «Дориан» на Багамах. Фоторепортаж
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