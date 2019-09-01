Ураган «Дориан» добрался до Багамских островов в Атлантике

Ураган «Дориан» добрался до Багамских островов в Атлантике

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане, достигший ранее пятой категории, обрушился на побережье Багамских островов. Об этом сообщает в Twitter Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, ураган наблюдается на островах Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. Уточняется, что максимальная скорость ветра возросла до 185 миль в час (298 км/ч) с порывами более 220 миль (354 км/ч).

Специалисты центра рекомендуют жителям островов немедленно укрыться в безопасных местах, так как скорость порывов ветра может со временем увеличиваться.

Ранее стало известно, что «Дориан» усилился до катастрофической пятой категории. Скорость ветра составила 160 миль в час (257 км/ч). Ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган накроет юго-восточное побережье США.