США ввели санкции против космического агентства Ирана

Ограничения также затронули два связанных с ведомством института. В Госдепе США считают, что Иран использует космическую программу «для прикрытия» разработки баллистических ракет

США приняли решение ввести санкции в отношении Иранского космического агентства, Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института, сообщается на сайте американского Минфина.

«США не позволят Ирану использовать свою космическую программу для прикрытия своей программы по баллистическим ракетам», — заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает Reuters. По его словам, недавняя попытка запуска Ираном космического аппарата указывает на актуальность этой угрозы.

В конце июля США ввели санкции против главы иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Впоследствии Зариф заявил, что эти ограничения никак не повлияют на него или его семью, так как у него нет «собственности или интересов за пределами Ирана». В июне президент США Дональд Трамп ввел антииранские санкции после того, как Исламская Республика сбила американский беспилотник. Также ограничения ввели против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Напряженность в отношениях между Ираном и США обострилась после того, как Иран заявил о том, что сбил в своем воздушном пространстве американский беспилотник. Вашингтон эту информацию подтвердил, однако отметил, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве.