США ввели санкции против космического агентства Ирана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,77 -0,02 EUR Бирж. 73,23 -0,03 Brent 57,75 -1,37% USD Нал. 67,50 64,83 EUR Нал. 74,23 71,25 USD ЦБ 66,91 +0,28 EUR ЦБ 73,20 +0,03 EUR/USD 1,0967 0 BTC/USD Бирж. 10 707,25 +319,25 IMOEX 2 774,20 +0,04% RTSI 1 303,49 -0,44% DJIA 26 120,26 -1,07% Nasdaq 7 876,55 -1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 66,91 (+0,28) Quote, 12:18
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 73,2 (+0,03) Quote, 12:18
5 способов полюбить себя чуть больше Pink, 23:30 Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы Политика, 23:15 Прокурор запросил 5 лет колонии для обвиненного в нападении на омоновца Общество, 22:59 Шойгу обсудил безопасность с министром обороны Франции Политика, 22:59 Российские военные сбили дроны при подлете к авиабазе Хмеймим в Сирии Политика, 22:42 В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе Общество, 22:35 США ввели санкции против космического агентства Ирана Политика, 22:28 Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open Спорт, 22:22 Ураган «Дориан» ослабел до второй категории Общество, 22:03 Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд Спорт, 21:57 Представлена эмблема ЧМ-2022 по футболу в Катаре Спорт, 21:46 Экс-главу Антипинского НПЗ Мазурова обвинили в крупной растрате Бизнес, 21:38 Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Политика, 21:35 Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25 в Ставрополье Общество, 21:29
Антииранские санкции США ,  
0 
США ввели санкции против космического агентства Ирана
Ограничения также затронули два связанных с ведомством института. В Госдепе США считают, что Иран использует космическую программу «для прикрытия» разработки баллистических ракет

США приняли решение ввести санкции в отношении Иранского космического агентства, Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института, сообщается на сайте американского Минфина.

«США не позволят Ирану использовать свою космическую программу для прикрытия своей программы по баллистическим ракетам», — заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает Reuters. По его словам, недавняя попытка запуска Ираном космического аппарата указывает на актуальность этой угрозы.

В конце июля США ввели санкции против главы иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Впоследствии Зариф заявил, что эти ограничения никак не повлияют на него или его семью, так как у него нет «собственности или интересов за пределами Ирана». В июне президент США Дональд Трамп ввел антииранские санкции после того, как Исламская Республика сбила американский беспилотник. Также ограничения ввели против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Политика
Иран ввел санкции против американского Фонда защиты демократии

Напряженность в отношениях между Ираном и США обострилась после того, как Иран заявил о том, что сбил в своем воздушном пространстве американский беспилотник. Вашингтон эту информацию подтвердил, однако отметил, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве.

Вашингтон возобновил ограничения по отношению к Тегерану в ноябре 2018 года, после того как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном. Согласно условиям так называемой ядерной сделки, Тегеран обязался сократить свою ядерную программу в обмен на отказ стран-участниц соглашения вводить санкции против государства. В ответ на действия США иранские власти заявили о частичном отказе от условий сделки и превышении лимита по запасам обогащенного урана. Кроме того, было принято решение об увеличении процента обогащения.

Авторы: Ксения Аскерова, Константин Нагаев
Теги: Иран, санкции
Материалы по теме
Иран назвал дату нового сокращения своих обязательств по ядерной сделке
Политика
Иран выдвинул Европе новый ультиматум по ядерной сделке
Политика
США ввели санкции против освобожденного Гибралтаром иранского танкера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter