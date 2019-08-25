Иран ввел санкции против американского Фонда защиты демократии

Иран добавил американский Фонд защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в список организаций, на которые распространяется действие санкций. Об этом сообщается на сайте иранского МИДа.

Такое решение власти Ирана приняли в связи с экономическим давлением США на государство. Как отмечается в заявлении, фонд и его руководитель «сознательно и намеренно вовлекались в разработку, осуществление и усиление экономического терроризма».

Организация, по данным властей Ирана, распространяла недостоверную информацию, а также занималась пропагандой. «Экономический терроризм», как считает Тегеран, необходим США, чтобы устроить государственный переворот в стране, повлиять на решения и меры правительства, а также нанести ущерб национальной и общественной безопасности.

Отмечается, что в результате давления со стороны США сформировалась угроза не только для бизнеса, но и для здоровья граждан Ирана, состояния окружающей среды, для воздушной безопасности и морского судоходства.