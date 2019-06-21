В Иране показали обломки сбитого американского беспилотника

Военно-воздушные силы КСИР сообщили о том, что сбили американский беспилотник в южной провинции Хормозган, утром 20 июня. Утверждалось, что он нарушил воздушное пространство страны. Как сообщал тогда Press TV, это был американский разведывательный дрон Global Hawk.

В США утверждали, что во время когда Иран сбил беспилотник, над его территорией не было американских летательных аппаратов. В МИД Исламской Республики назвали ложью слова о том, что беспилотник находился в нейтральном воздушном пространстве и заявили, что обратятся в ООН. Президент США Дональд Трамп назвал большой ошибкой действия Ирана. На вопрос о том, будут ли США атаковать Исламскую Республику, он ответил: «Скоро увидите».

После инцидента авиакомпания British Airlines заявила, что не будет летать над Ормузским проливом. Emirates и flydubai сообщили изданию The National, что их самолеты изменят маршруты, чтобы облетать «зону возможного конфликта».

