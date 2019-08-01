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ConocoPhillips $75 (+26,95%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Политика ,  
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Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него. «Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана», — написал он.    

По его словам, Вашингтон внес его в санкционный список, так как он является «основным представителем Ирана в мире». «Спасибо, что считаете меня такой огромной угрозой для вашей повестки дня», — поблагодарил министр.  

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США посчитали главу МИД Ирана невлиятельным и ввели против него санкции

США ввели в отношении главы МИД Ирана санкции 31 июля. По словам министра финансов Стивена Мнучина, именно Зариф является проводником «неприемлемых идей» аятоллы, распространяющим их по всему миру. Кроме того, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана.  

В конце июня Трамп ввел очередные санкции против Ирана. Ограничения касались в первую очередь аятоллы Ирана Али Хаменеи. Тогда в Вашингтоне заявляли, что пока решили не вводить санкции против главы МИД Ирана с целью «оставить открытой дверь» для дипломатии.  

Теги: Иран, Джавад Зариф, санкции США
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