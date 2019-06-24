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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Под ограничениями окажется аятолла Али Хаменеи. Санкции против него президент США объяснил тем, что Иран на прошлой неделе сбит американский дрон
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters. Новые ограничения, по словам американского лидера, будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

Аятолла, указал журналистам глава государства, окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил на прошлой неделе американский беспилотник.

Материал дополняется.

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