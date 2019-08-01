США посчитали главу МИД Ирана невлиятельным и ввели против него санкции

В Вашингтоне решили, что разговаривать с одним из основных союзников аятоллы не имеет никакого смысла. Ранее против этого выступал глава Госдепа

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф включен в санкционный список США. Его имя содержится в перечне, опубликованном на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации, введением санкций против главы иранского внешнеполитического ведомства США «не закрывают дверь для возможных переговоров по ядерной проблематике». Однако при этом в Вашингтоне не считают именно Зарифа человеком, который может принимать важные решения на эту тему.

Агентство Bloomberg указывает, что санкции в отношении Зарифа объясняются тем, что он действует от имени аятоллы Али Хаменеи, в отношении которого ранее были введены ограничения. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, именно Зариф является проводником «неприемлемых идей» аятоллы, распространяющим их по всему миру. «США тем самым направляют сигнал тегеранскому режиму, что его поведение абсолютно неприемлемо», - заявил американский чиновник.

В середине июля США намеревались ввести санкции против Зарифа, однако на стали делать этого, сообщала телекомпания CNN. Тогда Мнучина уговаривал на введение ограничений президент Дональд Трампа, однако переубедил президента глава Государственного департамента Майк Помпео. Последний под влиянием кадровых сотрудников внешнеполитического ведомства объяснил, что Тегерану необходимо оставить возможность для дипломатического решения накопившихся проблем.

Сам Зариф, который возглавляет МИД Ирана с 2013 года, заявил, что решение ввести против него санкции объясняется слабостью американцев и боязнью видеть его в качестве переговорщика