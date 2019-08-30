В нескольких округах Джорджии ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом сообщается в Twitter губернатора.

«В преддверии «Дориана» я объявил чрезвычайное положение в округах Брэнтли, Брайан, Кэмден, Чарлтон, Чатем, Эффингем, Глинн, Либерти, Лонг, Мак-Интош, Пирс и Уэйн», — написал он. Всего штат включает в себя 159 округов.

Кроме того, глава Джорджии издал указ о временной отмене федеральных правил в целях постоянного обеспечения поставок нефтепродуктов и товаров первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. Он также упразднил ограничения на массу, высоту и длину автомобилей на дорогах штата.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис также объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана. «Для жителей восточного побережья штата важно внимательно следить за штормом», — сказал он.

Как следует из данных Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» приблизится к побережью штата Флорида к понедельнику, 2 сентября. К этому времени он может классифицироваться как ураган третьей категории.