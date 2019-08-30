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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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В нескольких округах Джорджии ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом сообщается в Twitter губернатора. 

«В преддверии «Дориана» я объявил чрезвычайное положение в округах Брэнтли, Брайан, Кэмден, Чарлтон, Чатем, Эффингем, Глинн, Либерти, Лонг, Мак-Интош, Пирс и Уэйн», — написал он. Всего штат включает в себя 159 округов.   

Кроме того, глава Джорджии издал указ о временной отмене федеральных правил в целях постоянного обеспечения поставок нефтепродуктов и товаров первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. Он также упразднил ограничения на массу, высоту и длину автомобилей на дорогах штата.  

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис также объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана. «Для жителей восточного побережья штата важно внимательно следить за штормом», — сказал он.     

Как следует из данных Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» приблизится к побережью штата Флорида к понедельнику, 2 сентября. К этому времени он может классифицироваться как ураган третьей категории.  

Политика
Трамп отменил визит в Польшу

По данным NASA, сейчас «Дориан» находится примерно в 240 км к северо-западу от города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). ABC News отмечает, что ураган усиливается и порывы ветра могут достигнуть 80 миль в час (более 128 км/ч).   

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к побережью страны урагана «Дориан». По его словам, для него очень важно находиться в США во время шторма, который как ожидается будет сильным.  

Теги: ураган, режим ЧС
Материалы по теме
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Общество
В Польше заявили о визите Трампа в страну в ближайшие месяцы
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