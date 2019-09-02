Болтон посоветовал американцам не посещать пляжи из-за урагана «Дориан»

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал американцев не посещать пляжи страны из-за приближения урагана «Дориан».

«Чрезвычайно опасные высокие волны из-за урагана «Дориан» наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от морского побережья. Будьте умными, будьте в безопасности», — написал он в своем Twitter.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что надвигающийся на страну ураган «Дориан» будет одним из самых серьезных за последние десятилетия. Он также отменил запланированный на начало сентября визит в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

В воскресенье, 1 сентября, стало известно, что ураган обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. Скорость ветра там достигает 185 миль в час (298 км/ч). Сейчас «Дориан» усилился до катастрофической пятой категории.