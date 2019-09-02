В Сети появилось видео урагана «Дориан» на Багамских островах

Издание Bahamas Press опубликовало в своем Twitter-аккаунте видео урагана «Дориан», обрушившегося ранее на побережье Багамских островов.

«Ураган «Дориан», прибывший на остров Абако с ветрами до 180 миль в час», — отмечается в сообщении в соцсети. На записи видно, как сильный ветер нагибает деревья.

Видео, на которых запечатлен удар стихии, также выкладывают в Twitter жители Багамских островов. Так, на записи, появившейся в аккаунте Tinker Bell, видно, что вода с океана затапливает улицы одного из населенных пунктов. «Молитесь за Абако, «Дориан» пришел», — говорится в подписи к ролику.