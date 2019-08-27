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Российский самолет с грузом из второй партии С-400 прилетел в Турцию

Транспортный самолет с элементами второго дивизиона российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в Анкаре. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Накануне начало поставок анонсировал министр обороны Турции Хулуси Акар.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Турецкий лидер прибыл на авиасалон МАКС-2019, где ознакомится с новинками российского авиапрома.

Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400

Россия начала поставки Турции компонентов ЗРК С-400 в июле 2019 года, страны подписали соответствующее соглашение в 2017 году. США неоднократно критиковали покупку Турцией С-400, в американском сенате призывали ввести ограничения в отношении Турции из-за сделки с Россией. 17 июля президент США Дональд Трамп объявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства. Госсекретарь США Майк Помпео в конце июля заявил, что Турция избежит новых санкций, если откажется от развертывания российской системы ПРО.

Теги: С-400, Турция
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