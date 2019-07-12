В сенате потребовали наказать Турцию за «опасное партнерство» с Путиным

В сенате потребовали наказать Турцию за «опасное партнерство» с Путиным

Группа сенаторов США от обеих партий осудила поставки российских С-400 в Турцию и призвала Дональда Трампа ввести санкции против Анкары. По их мнению, действия Турции – члена НАТО – несут угрозу безопасности альянса

Фото: Zuma / ТАСС

Группа американских сенаторов из комитетов по Вооруженным силам и по международным делам выступили с совместным заявлением по поводу начала поставок российских систем С-400 в Турцию. Заявление опубликовано в пятницу на сайте комитета по международным делам.

«Принимая поставки C-400 из России, президент [Реджеп] Эрдоган выбрал опасное партнерство с Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому процветанию и целостности НАТО», — заявляют сенаторы.

По их мнению, приобретение Анкарой С-400 — это ошибка, тревожный сигнал «сближения с путинской Россией» и угроза программе F-35. «Мы настоятельно призываем президента Трампа ввести санкции, как того требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Кроме того, хотя все поставки материалов F-35 по-прежнему приостановлены на неопределенный срок, мы призываем министерство обороны приступить к прекращению участия Турции в программе F-35», — сказано в заявлении.

Сенаторы напомнили, что Турция является важным союзником по НАТО. Однако, считают они, укреплять сотрудничество с Анкарой «невозможно, пока Эрдоган по-прежнему зациклен на углублении связей с Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности НАТО».