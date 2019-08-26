Песков назвал темы для предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Песков назвал темы для предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече будут обсуждать ситуацию в Сирии и на Украине, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, акцент будет сделан на сирийских делах. Ситуация в Идлибе продолжает оставаться весьма и весьма напряженной», — сказал Песков.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет 27 августа в подмосковном Жуковском, сообщал ранее Кремль. В ходе своего визита в Россию Эрдоган также посетит Международный авиакосмический салон «МАКС-2019». На встрече будут обсуждаться международные события и «вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах», отмечала пресс-служба президента.

В конце августа ситуация в Сирии обострилась из-за противостояния Дамаска с турецкими военными.