Минобороны Турции назвало дату начала поставок второй партии С-400

Поставки компонентов второй партии российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Турцию начнутся 27 августа. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Andalou.

«С завтрашнего дня начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», — сказал он.

В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет использование С-400 весной 2020 года, после установки комплексов и обучения персонала.

Россия начала поставки компонентов С-400 в июле 2019 года, страны подписали соответствующее соглашение в 2017 году. США неоднократно критиковали покупку Турцией С-400, в Сенате США призвали ввести против Турции ограничения. 17 июля американский лидер Дональд Трамп заявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства. В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция избежит дальнейших санкций, если откажется от развертывания приобретенной системы ПВО.