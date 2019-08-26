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Bank of New York Mellon $46 (+9,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+20,52%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Минобороны Турции назвало дату начала поставок второй партии С-400

Поставки компонентов второй партии российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Турцию начнутся 27 августа. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Andalou.

«С завтрашнего дня начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», — сказал он.

Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400

В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет использование С-400 весной 2020 года, после установки комплексов и обучения персонала.

Россия начала поставки компонентов С-400 в июле 2019 года, страны подписали соответствующее соглашение в 2017 году. США неоднократно критиковали покупку Турцией С-400, в Сенате США призвали ввести против Турции ограничения. 17 июля американский лидер Дональд Трамп заявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства. В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция избежит дальнейших санкций, если откажется от развертывания приобретенной системы ПВО.

Теги: С-400, Турция, поставки оружия, экспорт оружия
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