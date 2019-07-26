Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года. Об этом сообщает NTV со ссылкой на выступление президента.

По его словам, после установки комплексов и обучения персонала Турция намерена приступить к их активному использованию, сказал президент страны. Эрдоган также отметил, что рассчитывает на здравомыслие Соединенных Штатов в вопросе о поступлении российских комплексов на вооружение Турции.

Ранее в сенате США осудили Анкару за приобретение С-400 и призвали Дональда Трампа ввести санкции против Турции. По словам сенаторов, Эрдоган выбрал «опасное партнерство» с президентом России Владимиром Путиным, которое несет ущерб стране и целостности НАТО.

17 июля Трамп объявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция может избежать новых санкций, если не будет развертывать систему ПВО, приобретенную у России.