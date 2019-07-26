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3M $195 (+9,13%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года. Об этом сообщает NTV со ссылкой на выступление президента.

По его словам, после установки комплексов и обучения персонала Турция намерена приступить к их активному использованию, сказал президент страны. Эрдоган также отметил, что рассчитывает на здравомыслие Соединенных Штатов в вопросе о поступлении российских комплексов на вооружение Турции.

Ранее в сенате США осудили Анкару за приобретение С-400 и призвали Дональда Трампа ввести санкции против Турции. По словам сенаторов, Эрдоган выбрал «опасное партнерство» с президентом России Владимиром Путиным, которое несет ущерб стране и целостности НАТО.

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17 июля Трамп объявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция может избежать новых санкций, если не будет развертывать систему ПВО, приобретенную у России.

Россия начала поставки компонентов С-400 в июле этого года. Соответствующее соглашение между странами было подписано в 2017 году. США неоднократно высказывали недовольства по поводу покупки Анкарой С-400, объясняя это тем, что российскую систему нельзя будет интегрировать в ПВО НАТО. Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что совместное использование истребителей F-35 и С-400 позволить отработать методики противодействия американским истребителям российскими системами ПВО.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, ЗРК С-400
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